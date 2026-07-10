Kütahya Şehir Hastanesi bünyesinde Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile Zafertepe Mahallesi'nde Merkez 4 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile Merkez 4 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Açılış programına katılan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, yeni sağlık yatırımlarının vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, modern sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından tesislerin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Gezer, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile Merkez 4 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyerek, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Açılış kapsamında ayrıca, Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören gazi Kudret Gökçe de il protokolü tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette Gökçe'ye 'geçmiş olsun' dilekleri iletilerek, sağlığına kavuşması temenni edildi.