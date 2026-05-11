Kütahya Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, 16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu kapsamında sahne aldı. Anneler Günü'nde düzenlenen konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kütahya Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Konseri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eyüp Kahveci'nin de katıldığı konser programı, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Şef Bilal Can Beydüz yönetiminde sahne alan çocuk korosu, seslendirdiği birbirinden değerli türkülerle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Minik koristlerin sahnedeki başarılı performansları ve güçlü yorumları salondan büyük alkış aldı.

Anneler Günü'nde gerçekleştirilen konser, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması ve çocukların sanata olan ilgisinin desteklenmesi açısından da anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Kütahya'nın kültürel değerlerini bilim, sanat ve müzik ekseninde ele alan sempozyum kapsamındaki konser programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.