Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki tarihsel ve kültürel mirası yerinde tanıtma ve kentlilik bilincini güçlendirilme doğrultusunda hayata geçirdiği kent gezileri kapsamında Polatlı ilçesine tarihi bir keşif programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin tarihi ve kültürel dokusunun güzelliklerini geziyle taçlandırarak köklü geçmişini tanıtmaya devam ediyor.

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi programı kapsamında Başkentliler, Frig Uygarlığı'nın başkentinden Sakarya Meydan Muharebesi'ne uzanan kahramanlık destanlarına ev sahipliği yapmış olan ve kent tarihinin can bulduğu Polatlı ilçesini ziyaret etti.

BAŞKENTLİLER FRİGLER'DEN CUMHURİYET DÖNEMİ'NE UZANAN TARİHİ YERİNDE GÖZLEMLEDİ

Bölgenin öne çıkan tarihî ve kültürel duraklarından Gordion Antik Kenti, POTA Müzesi ve Duatepe'yi kapsayan çok yönlü gezi programıyla hem öğretici hem de keşif dolu bir yolculuğa çıkan Başkentliler, dolu dolu bir gün geçirdi.

Uzman rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, her bir noktanın tarihsel arka planı, kültürel önemi ve bölgenin kentin tarihsel gelişimindeki konumu detaylı şekilde aktarılırken; katılımcılar da kentin köklü tarihiyle bölgenin maneviyatını yerinde gözlemleme imkânı buldu.

BÖLGEDE '5. ULUSLARARASI GORDİON MARATONU' DA DÜZENLENECEK

Ayrıca programda katılımcılar, Gordion ve çevresinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, 10 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan '5. Uluslararası Gordion Maratonu' hakkında da bilgilendirildi. Maraton, katılımcılara tarihî bir atmosferde spor yapma imkânını sunarken, bölgenin turizm potansiyeline de katkı sunmayı hedefliyor.