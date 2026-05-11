Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi'nin olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim çarşaf listeyle belirlendi. 2024 yılından bu yana başkanlık görevinde bulunan Soyer Kazancı'nın yeniden aday olmadığı seçimde yeni yönetim Sabih Demirdağ başkanlığında oluştu.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 303 üyeli ADD Mudanya Şubesi'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna 75 üye katılım sağladı. Divan başkanlığını Erhan Özekin'in yaptığı toplantıya ADD Genel Sekreter Yardımcısı Devrim Taylan Ercan, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Mudanya İlçe Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Rahatsızlığı dolayısıyla genel kurula katılamayan Başkan Soyer Kazancı'nın gönderdiği mesaj, Başkan Yardımcısı Ali Tunca Usta tarafından okundu. Genel kurulda konuşan ADD Genel Sekreter Yardımcısı Devrim Taylan Ercan, Atatürkçü düşüncenin örgütlü mücadeleyle büyümeye devam edeceğini belirterek, dernek çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimde 72 üye oy kullandı. Oylamada 1 oy geçersiz sayılırken, çarşaf listeyle yapılan seçim sonucunda Sabih Demirdağ başkanlığındaki yeni yönetim; Ülkü Balçık, Pervin Oskay, Eyüp Araz, Mustafa Can Köksal ve Gökmen Selamet'ten oluştu.

Seçim sonucunda Ali Tunca Usta, Hüseyin Ihlamur ve Süleyman Mustafoğlu Denetim Kurulu'na seçilirken; Metin Aytürk, Birsen Kermen ve İpek Demirtaş ise Disiplin Kurulu üyeleri oldu.

Yeni yönetimin hafta içinde gerçekleştireceği ilk toplantıda görev dağılımını yapması bekleniyor.