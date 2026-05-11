BTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Gemi Mühendisleri Bursa'da' etkinliğinde öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Savunma sanayisinden denizcilik teknolojilerine uzanan başlıkların ele alındığı programda, genç mühendis adaylarına kariyer fırsatları ve sektörün geleceği anlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi(BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından 3'ncü kez düzenlenen 'Gemi Mühendisleri Bursa'da' etkinliği, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte, denizcilik sektörünün geleceği, savunma sanayisindeki gelişmeler ve genç mühendislerin kariyer yolculukları ele alındı. Programa; BTÜ Rektör Yardımcısı Barış Tamer Tonguç, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan BTÜ Rektör Yardımcısı Barış Tamer Tonguç, üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışıyla öğrencileri sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirdiğini belirtti.

Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin böylesine kapsamlı bir organizasyonu hayata geçirmesinin önemli olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Tonguç, 'Öğrencilerimizin yalnızca teknik bilgiyle değil; organizasyon, iletişim ve liderlik becerileriyle de donatıldığını görmek gurur verici' dedi. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Rektör Yardımcısı Tonguç, 'Geleceğin teknolojilerini geliştirecek, yerli ve milli projeleri ileriye taşıyacak olan siz gençlersiniz' ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR KARİYER ORGANİZASYONU:

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı da fakültenin hızlı gelişimine dikkat çekti. 2021 yılında 40 öğrenciyle başlayan eğitim yolculuğunun bugün 277 öğrenciye ulaştığını belirten Prof. Dr. Dobrucalı, her geçen yıl bölümlerin taban puanlarının yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Çoban ise etkinliğin kısa sürede güçlü bir kariyer organizasyonuna dönüştüğünü belirterek, öğrencilerin sektör temsilcileriyle kuracağı bağlantıların büyük önem taşıdığını söyledi.

Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Özsarı ise etkinliğin 2024 yılında 'Gemi Mühendisleri Bursa'da Yelkenleri Açıyor' sloganıyla başladığını hatırlatarak, bu yıl 'Yeşil Şehirden Mavi Ufuklara' mottosuyla devam ettiğini söyledi.Gemi ve Denizcilik Topluluğu Başkanı Melike Doğan, organizasyonun artık üniversite sınırlarını aşan bir sektör-akademi buluşmasına dönüştüğünü söyledi. Üç yıl önce başlayan yolculuğun bugün güçlü bir marka haline geldiğini ifade eden Doğan, 'Bu etkinlik bizim için yalnızca bir organizasyon değil; mesleğimize olan tutkumuzun, öğrenme isteğimizin ve birlikte üretme arzumuzun göstergesi' dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Askeri ve Sivil Perspektiften Tersaneler' başlıklı panelde; Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Çoban, DEARSĄN İş Geliştirme Müdürü Erkan Yeniçeri, SEFINE Yeni İnşa Kalite Kontrol Müdürü Hakan Arıkan, ÖZATA Planlama Müdürü Ünsal Aslan ve Beşiktaş Grup Hayata Geçirme Koordinatörü Latif Güngör öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Panel boyunca tersanecilik sektörünün askeri ve sivil alandaki çalışma dinamikleri, üretim süreçleri, kalite yönetimi, planlama, iş geliştirme ve kariyer fırsatları gibi birçok önemli konu ele alınırken, 'Sektör Sohbet Masaları' bölümünde öğrenciler firma temsilcileriyle birebir görüşerek kariyer planlamaları konusunda bilgi alma fırsatı buldu.