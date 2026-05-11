Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması'nda büyük heyecan yaşandı. Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleşen finalde sahne alan gençler performanslarıyla göz doldururken, ödül töreninin ardından sahne alan Madrigal grubu izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin gelenekselleşen etkinliklerinden 15. Nilüfer Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen ve gün boyu final etkinliğinde gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Salih Güleç ve Ata Erk Şanlı da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

15. Nilüfer Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması, bu sene toplam 72 müzik grubuna ev sahipliği yaptı. İkişer şarkı ile katılım sağlanan yarışmanın ön elemelerinde; 29 grup orkestra, 36 grup solist, 2 en iyi beste, 9 en iyi dörtlü, 11 en iyi üçlü ve 13 en iyi ikili kategorilerinde toplam 279 öğrenci finale kalabilmek için ter döktü.

Zorlu ön elemelerin ardından 38 gruptan 161 öğrenci finale adını yazdırdı. Final etabında gençler; 17 grup orkestra, 12 grup solist, 2 grup beste, 5 grup dörtlü, 5 grup üçlü ve 5 grup ikili olarak sahne aldı.

Balat Atatürk Ormanı'nda gün boyu süren final yarışmalarının ardından, Nilüfer Gençlik Korosu sahne aldı.

UZMAN JÜRİ PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRDİ

Gençlerin performansları, alanında uzman isimlerden oluşan geniş bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüri koltuğunda; Madrigal grubu üyeleri, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel Sanatçısı Burç Balcı, Nilüfer Belediyesi Senfoni Orkestrası Şefi Deniz Tan, solist Ceren Toksöz, piyanist ve besteci Görkem Ediz, gitarist Özgün Öztürk, Müzik İnsanları Derneği Başkanı Asef Okan Yağcı, şan eğitmeni Demet Tuğcu, Nilüfer Belediyesi Müzik Eğitim Çalışmaları Koordinatörü Sinan Turhan ve müzisyen-müzikolog Murat Alihan yer aldı.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 15 yıldır süren bu geleneğin önemine vurgu yaptı. Dereceye giren gençleri kutlayan Başkan Şadi Özdemir, 'Bugün burada birincilik kürsüsüne çıkabilecek kadar güzel performanslar sergilediniz. Aslında hepiniz birincisiniz' dedi.

Etkinliğin gençlere yeni tecrübeler kazandırdığını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Burada dostluklar kuruldu, sahne tecrübeleri kazanıldı, arkadaşlıklar başladı. Güzel bir süreç yaşadık. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz' diye konuştu.

Performansları titizlikle değerlendiren jüri üyelerine ve çocuklarını destekleyen ailelere teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in kültür - sanat kimliğine de değinerek, 'Nilüfer, sanatın özgürce nefes aldığı bir kentti. Kültür, sanat ve spor kentidir. Özgürlükler kentidir; öyle olmaya da devam edecek' ifadelerini kullandı.

MADRİGAL SAHNE ALDI

Başkan Şadi Özdemir'in konuşmasının ardından jüri üyelerine plaket takdim edildi. Ardından En İyi Orkestra, En İyi Solist, En İyi Beste ve En İyi Dörtlü başta olmak üzere toplam 17 dalda ödüller sahiplerini buldu. Tören sonunda sahneye çıkan Madrigal grubu ise sevilen şarkılarıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.