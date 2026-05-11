Keçiören Belediyesi, Çölyak Derneği iş birliğiyle Dünya Çölyak Günü ve Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Etlik Kanuni Parkı'nda hizmet vermeye başlayan KEÇTAŞ Glütensiz Kafe&Fırın'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki etkinlikte çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için erişilebilir ve güvenli bir sosyal alan sunan KEÇTAŞ Glütensiz Kafe&Fırın, sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle büyük beğeni topladı.

Katılımcılar, tamamen glütensiz olarak hazırlanan ekmeklerden tatlılara, atıştırmalıklardan sıcak ürünlere kadar birçok lezzeti tatma fırsatı buldu. Modern konsepti, hijyenik ortamı ve aile sıcaklığındaki atmosferiyle dikkat çeken fırın, vatandaşlardan tam not aldı.

Etkinlik boyunca düzenlenen birbirinden renkli aktiviteler, özellikle çocuklar ve aileler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Müzik dinletileri, çeşitli ikramlar ve sosyal etkinliklerle park alanı adeta bayram havasına büründü.

Program sonunda Çölyak Derneği tarafından, çölyak hastalarına yönelik destekleri ve glütensiz yaşama sunduğu katkılar için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a plaket takdim edildi.