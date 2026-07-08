Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'ı ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak kurumlar arası iş birliği, kamu hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, kamu kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğinin hizmet kalitesini artırmadaki önemine dikkat çekildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Başkan Kahveci'ye teşekkür ederken, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Kütahya'nın ortak değerleri ve kamu yararı doğrultusunda tüm kurumlarla uyum içinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, iyi niyet temennilerinin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.