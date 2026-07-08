Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle buluşmaları kapsamında bu kez Arapçeşme Mahallesi esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Arapçeşme Mahalle Başkanı Bahri Kalaçay da katıldı.

Esnafın yoğun ilgi gösterdiği programda, mahalledeki ticari hayatın gelişimi, devam eden çalışmalar ve esnafın beklentileri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Gebze'nin gelişiminde esnafın üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Toplantıda söz alan esnaflar, iş hayatına ilişkin talep ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iletilen her konunun ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini belirterek, hizmet anlayışlarının temelinde vatandaş ve esnafla sürekli iletişim içinde olmanın bulunduğunu ifade etti.

MAHALLELERİN NABZI TUTULUYOR

Arapçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, yerel yönetim ile esnaf arasındaki güçlü iletişimin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin hizmet kalitesini artırdığını dile getirdi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Gebze Belediyesi'nin mahalle buluşmaları kapsamında esnafla bir araya gelmeye ve ortak akıl anlayışıyla kente değer katacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceği belirtildi.