Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut ile TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi arasında konut protokolü imzalandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Protokol kapsamında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde hayata geçirilecek Kuzeyşehir ile Şahinbey ilçesi Burçkarakuyu Mahallesi'nde inşa edilecek Güneyşehir projelerindeki daireler, odaya bağlı tekstil mühendisleri ile personellerin uygun ödeme koşullarıyla kaliteli ve güvenli konut sahibi olmasını sağlayacak.

2+1 ve 3+1 olarak satışa çıkarılacak konutlar için başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Başvurular, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi'ne kayıtlı mühendisler ile oda personelini kapsayacak. Konut satış başvuruları 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. Peşinat ödemeleri ile sözleşme imzalama işlemleri de aynı tarihler arasında gerçekleştirilecek.

ŞAHİN: 'MÜHENDİSLERİMİZİN TALEPLERİNİ DİKKAT ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Protokol kapsamında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çok özel bir protokol töreni için bir araya geldiklerini belirterek, 'Çok güzel bir imza. Bir mühendis başkan olarak bir kardeşiniz olarak özellikle mühendislerimizin ihtiyacı olan konutu yapma konusunda çok güzel bir protokolü imzaladık. Biraz önce de başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle teknik tekstilde yapılması gerekenler, sanayide akıllı sanayi, yeşil sanayi, tekstilde AR-GE, inovasyon, markalaşma süreci hakkında konuştuk. Yeni dönemde de bu imza ile birlikte bu konularda, tekstilde yüksek teknolojiye geçme, tekstil makinelerini yapma, teknik tekstilde markalaşma sürecinde de mühendis kardeşlerimize çok güveniyoruz. Mühendislerimizin taleplerini dikkat alarak yolumuza devam edeceğiz.' diye konuştu.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi Ahmet Yılmaz Yardım ise bu projede yer aldıkları için mutluluk duyduklarını dile getirerek, 'Kendi meslektaşlarımız için bir nebze katkımız olabilirse amacımıza ulaşmış olacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu avantajlı protokolü imzalamaktan mutluluk duymaktayız' dedi.

HAZ: 'SOSYAL KONUT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz da Gazi Konut olarak sosyal konut çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, 'Şu anda Güneyşehir'de 6 bin Kuzeyşehir'de 4 bin olmak üzere toplam 10 bin konutumuz başlamış bulunmakta. 2027 yılının sonuna kadar halkımızın hizmetine 10 bin konutu teslim etmiş olacağız. Bugün de tekstil mühendislerimizle bir sosyal konut projesi üretiyoruz. Bizim konutlarımız hem hızlı hem kaliteli hem de piyasa şartlarına göre daha uygun fiyata veriyoruz. Bu konut çalışmalarımız 'Vatandaşımız konut ihtiyacımız kalmadı' diyene kadar devam edecektir' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi Ahmet Yılmaz Yardım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz konut protokolüne imzalarını attı.