Mayıs 2025-Haziran 2026 dönemini kapsayan analizine göre, Avrupa'da rekor sıcaklıklar yeni klima montajı taleplerini artırırken, Türkiye'de tüketiciler yeni cihaz almak yerine mevcut klimalarının bakım ve gaz dolumuna yöneldi.

İSTANBUL (İGFA) - İklim krizinin etkisiyle Avrupa genelinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı 2026 yazı, klima ve iklimlendirme hizmetlerine olan talebi önemli ölçüde artırdı.

Türkiye'nin online hizmet platformlarından Armut.com tarafından hazırlanan bölgesel analiz, aşırı sıcakların tüketici tercihlerini nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. Mayıs 2025-Haziran 2026 dönemini kapsayan araştırmaya göre, klima kullanım oranının düşük olduğu Avrupa ülkelerinde tüketiciler ağırlıklı olarak yeni klima satın alıp montaj yaptırmayı tercih ederken, Türkiye'de mevcut cihazların bakım ve performansını artırmaya yönelik hizmetler öne çıktı.

AVRUPA'DA YENİ KLİMA MONTAJI ÖNE ÇIKTI

Analize göre, evlerin yalnızca yaklaşık yüzde 7'sinde klima bulunan Birleşik Krallık'ta sıcak hava dalgaları nedeniyle klima montaj talepleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 340 arttı. Toplam klima hizmet talepleri ise yıllık bazda yüzde 150, Mayıs ayına göre ise yüzde 333 yükseldi. Klima kullanım oranının yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olduğu İspanya'da ise Haziran ayında yeni klima montaj talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 373 artarak Avrupa'nın en yüksek montaj artışı olarak kaydedildi.

İtalya'da klima hizmetleri daha dengeli bir seyir izledi. Haziran ayında toplam klima hizmetleri yıllık bazda yüzde 22 artarken, klima montaj talepleri aylık bazda yüzde 130 yükseldi.

Romanya'da ise tüketiciler yeni cihaz yerine mevcut klimalarını verimli hale getirmeyi tercih etti. Ülkede klima gazı dolumu talepleri bir ay içinde yüzde 482 artarak Avrupa'nın en yüksek artış oranına ulaştı.

TÜRKİYE BAKIM VE GAZ DOLUMUNA YÖNELDİ

Araştırmaya göre Türkiye'de de sıcaklıkların artmasıyla klima hizmetlerinde yoğunluk yaşandı. Haziran ayında yeni klima montaj talepleri yüzde 140 artarken, en büyük yükseliş bakım hizmetlerinde görüldü.

Klima gazı dolumu talepleri Haziran ayında aylık bazda yüzde 243 artış gösterirken, klima temizliği ve bakım hizmetleri de yüzde 180 yükseldi. Böylece Türk tüketicisinin yeni klima almak yerine mevcut cihazlarının performansını artırmayı tercih ettiği belirlendi.

İller bazında incelendiğinde toplam klima hizmet taleplerinin yüzde 41'i İstanbul, yüzde 18'i ise İzmir kaynaklı oldu. Mayıs-Haziran döneminde talebin en hızlı arttığı il ise yüzde 328 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i yüzde 295 ile Tekirdağ, yüzde 265 ile Ankara izledi. Aydın, Mersin ve Antalya da sıcak hava dalgasıyla birlikte klima servislerine en fazla yönelen iller arasında yer aldı.

ARAÇ KLİMALARINDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Sıcak hava dalgası araç klima servislerine olan talebi de artırdı. Söz konusu istatistiki verilere göre, Mayıs ayından itibaren araç klima hizmetlerine yönelik talepler Türkiye'de yüzde 196, İtalya'da ise yüzde 221 oranında yükseldi.

Araştırma, iklim krizinin yalnızca yaşam alışkanlıklarını değil, tüketicilerin ev ve araç iklimlendirme yatırımlarını da doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Türkiye'de tüketicilerin maliyet odaklı bir yaklaşımla mevcut klimalarını yenilemek yerine bakım ve onarıma yöneldiği, Avrupa'da ise düşük klima sahipliği nedeniyle yeni montaj talebinin öne çıktığı değerlendirildi.