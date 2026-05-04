Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya arasında imzalanan protokolle, afet süreçlerinde koordinasyonu güçlendirilmesi ve dezavantajlı gruplara erişimin artırılması hedeflendi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir iş birliğine imza attı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Nimet Sarıkaya arasında 'Afetlerde Kamu-STK İş Birliğini Güçlendirme Projesi' kapsamında protokol imzalandı. Törene dernek üyesi Özlem Aşar da katıldı.

İmzalanan protokol ile afet öncesi, sırası ve sonrasında kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında daha hızlı ve etkin bir koordinasyon mekanizması kurulması amaçlanıyor. Özellikle dezavantajlı grupların afet süreçlerinde bilgiye erişiminin kolaylaştırılması ve ihtiyaçlara zamanında yanıt verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi, erişilebilir iletişim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve kriz anlarında doğru yönlendirme yapılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü ve erişilebilir bir iletişim ağının önemine dikkat çekerek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.