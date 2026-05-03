MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi, çevre duyarlılığı ile kadın emeğini buluşturarak örnek bir dönüşüm hikâyesine imza atıyor.

Proje kapsamında tekstil atıkları geri dönüşümle elyafa dönüştürülüyor. Elde edilen bu elyaflar ise ev hanımlarının ellerinde rengarenk oyuncaklara hayat veriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Evimiz Atölye' projesinde, yeni bir dönüşüm hikayesi başladı.

Tekstil sektöründe atık olarak değerlendirilen malzemeler, geri dönüşüm sürecinden geçirilerek elyafa dönüştürülüyor. Bu elyaflar ise kadınların üretim gücüyle yeniden hayat bularak, birbirinden renkli oyuncaklara dönüşüyor. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal kaynakların korunmasına katkı sunan proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına da olanak tanıyor.

ÇAVUŞ: 'TEKSTİL ATIKLARINDAN GÜNDE ORTALAMA 200 KG ELYAF ÜRETİYORUZ'

Mersinden Kadın Kooperatifi Tekstil Şube Müdürü Gülten Çavuş, projenin yaklaşık 5 yıldır sürdürülen 'Evimiz Atölye' çalışmalarıyla temellendiğini belirterek, 'Başlangıçta firmalardan, piyasaya sürülmeyen çorapları toplayarak geri dönüşüm sürecine dahil ettik. Daha sonra tekstil atıklarından elyaf üretme fikri doğdu. Çünkü çok fazla atık, değerlendirilmeden çöpe gidiyordu' dedi.

EĞİTİMLERLE, KATILIMCILARA ÇEVRE DOSTU YAŞAM ALIŞKANLIKLARI DA KAZANDIRILIYOR

'Evimiz Atölye' projesinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik fayda sağladığını da vurgulayan Çavuş, 'Kadın emeğini daha görünür kılıp malzemeleri de daha uyguna çıkarttığımızda, kadınların kazancı ekonomik ve sosyal anlamda daha da artacak' ifadelerini kullandı.