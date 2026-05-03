Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 798. yıl dönümü dolayısıyla Teşrif-i Konya etkinlikleri kapsamında karşılama programı gerçekleştirildi.

Mevlana Türbesi'ndeki programa; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Mevlana'nın 22. Kuşak Torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda davetli katıldı.

Temsili karşılama programında Esin Çelebi tarafından Vali Akın ve Başkan Altay'a Türk Bayrağı takdim edildi. Daha sonra, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası okundu ve Sema Ayini Şerif-i icra edildi.

BAŞKAN ALTAY TÜM MEVLANA DOSTLARINI ETKİNLİKLERE DAVET ETTİ

Başkan Altay, Hz. Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade ederek, 'Hazreti Mevlâna'nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için hepimizin sorumluluğudur. 798 yıl önce bu topraklara teşrif eden Mevlâna ve ailesinin hatırasını yaşatmak adına düzenlediğimiz programlara tüm hemşehrilerimizi ve gönül dostlarını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER 3 GÜN BOYUNCA MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında; 4 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da 'Senfonik İlahiler' konseri, 5 Mayıs Salı günü saat 20 'Senfonik Mehter' konseri verilecek. Yine etkinlik süresi boyunca her gün saat 19.00'da Konya Türk Tasavvuf Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edilecek. Ayrıca Mevlâna Kültür Merkezi Açık Sema Salonu önünde Hz. Mevlâna'nın Yolculuğunu anlatan Işık Enstalasyonu, 'Yol ve Yolculuk' temalı fotoğraf sergisi ile 18 hizmetin anlatıldığı İllüstratör Sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.

Program kapsamında yapılacak Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu, hava muhalefeti sebebiyle 6 Mayıs saat 18.00'e ertelendi.

