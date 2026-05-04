Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin yaşam kalitesini artıracak vizyon projelerine bir yenisini daha ekliyor. Yaz aylarında serinliğin, eğlencenin ve sosyal hayatın merkezi olmaya hazırlanan aquapark projesi, sadece Kayseri'nin değil, tüm İç Anadolu'nun dikkatini çekecek ölçekte tasarlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede Kayseri'nin her alanda büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, 'Şehrimize yakışır projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İç Anadolu'nun en büyük aquaparkı ile hemşehrilerimize yazın keyfini doyasıya yaşayacakları modern ve güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayseri'nin spor altyapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, aquapark projesinin İç Anadolu'da benzerleri arasında ilk sıraya yerleşeceğini söyledi.

Kayseri'nin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde, Sukaypark'ın hemen yanında konumlandırılan proje, merkezi yapısı ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkıyor. Şehrin dört bir yanından kolay erişim imkânı sunacak olan tesisin, tamamlandığında bölgesel ölçekte önemli bir çekim merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Toplam 2 bin 200 metrekare havuz alanı ve 4000 metreküp su kapasitesi ile dikkat çeken aquapark, büyüklüğü ve donanımıyla İç Anadolu'da benzerleri arasında ilk sıraya yerleşecek. Projede geniş yüzme alanları, farklı yaş gruplarına hitap eden su eğlence üniteleri ve dinlenme alanlarıyla her kesime hitap eden kapsamlı bir yapı planlandı.

Tasarım detaylarıyla da fark oluşturan projede, havuz zemininde kullanılan stone carpet kaplama sistemi sayesinde ziyaretçilere kumsal hissi sunan doğal ve estetik bir ortam hazırlanıyor. Bu özel uygulama ile klasik havuz anlayışının ötesine geçilerek, yaz atmosferini şehir merkezine taşıyan bir konsept oluşturuluyor.

Vatandaşların konforu ön planda tutularak projeye dahil edilen 175 metrekare kapalı giyinme ve duş alanı, modern ve hijyenik yapısıyla ziyaretçilere rahat bir kullanım imkânı sunacak. Güvenlik, temizlik ve erişilebilirlik kriterleri de tesisin her noktasında titizlikle planlandı.

Haziran ayı içerisinde hizmete açılması planlanan aquaparkın işletmesi ise Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Spor ve yaşam alanlarının yönetiminde edindiği tecrübeyle öne çıkan Spor A.Ş., tesiste hem hizmet kalitesini hem de kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli yatırımı, yalnızca bir aquapark olmanın ötesinde; şehrin sosyal hayatını canlandıran, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların güvenle eğlenebileceği ve gençlerin enerjisini atabileceği çok yönlü bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Tamamlandığında İç Anadolu'nun en büyük havuzlu aquaparkı ünvanını taşıyacak olan tesisin, Kayseri'nin turizm potansiyeline katkı sağlaması ve çevre illerden ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Proje, Kayseri'nin sadece sanayi ve ticaret değil, aynı zamanda yaşam kalitesi ve sosyal imkânlar açısından da güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.