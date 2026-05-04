Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korkuluk montajı ve boyama çalışmalarıyla şehir estetiğini yeniliyor. A Takımı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen bu uygulama ile sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliği de artırılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamını doğrudan etkileyen bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, yaya ve araç güvenliği açısından kritik öneme sahip olan korkuluklarda hem montaj hem de yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni korkuluk montajı gerçekleştiren ekipler, özellikle riskli alanlarda güvenlik önlemlerini artırıyor. Yapılan montaj çalışmalarıyla yaya geçişleri daha kontrollü hale getirilirken, bu uygulama ile olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

YIPRANAN KORKULUKLAR YENİLENİYOR

Zamanla aşınan ve dış etkenler nedeniyle yıpranan korkuluklar ise boyanarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla hem dayanıklılık artırılıyor hem de kent genelinde daha düzenli ve estetik bir görünüm sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri, sahada yürüttüğü çalışmalarla daha güvenli şehir hedefi doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor.