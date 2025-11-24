Kayseri Talas Belediyesi tarafından hazırlanan Mavi Boncuklu Cemil Baba belgeseli, yayımlanmasının ardından hem Talaslıların hem de kültür ve edebiyat camiasının beğenisini kazandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ın gönül dünyasında önemli bir yere sahip Cemal Kazan'ın (Cemil Baba) hayatını, duruşunu ve insanlarla kurduğu samimi bağı anlatan belgesel, Talas'ın manevi hafızasına güçlü bir katkı sundu.

BAŞKAN YALÇIN: 'MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK GÖNÜL BORCUMUZDUR'

Belgeselin editörlüğünü üstlenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini son derece memnun ettiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Cemil Baba, sadece yaşadığı döneme değil bugünümüze de ışık tutan örnek bir gönül insanıdır. Bu belgeselle onun hoşgörüsünü, iyilik anlayışını ve insana yaklaşımındaki zarafeti geleceğe taşımayı amaçladık. Talas'ın kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmak bir belediyecilik görevinin ötesinde, bizim için bir gönül borcudur.'

Başkan Yalçın ayrıca Talas'ın tarihine olan ilgisinin yeni olmadığını hatırlatarak, geçmişte hazırlatılan belgesellere de değindi:

'Daha önce Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun kaptanı, Talas Zincidere doğumlu İsmail Hakkı Durusu üzerine de bir belgesel hazırlatarak hemşehrimizin milli tarihimizdeki önemli rolünü kayıt altına almıştık. Bu tür çalışmalar Talas'ın kültürel kimliğine önemli katkılar sunuyor.'

KÜLTÜR VE EDEBİYAT DÜNYASINDAN TAKDİR TOPLADI

Hazırlanan Cemil Baba belgeseli edebiyat toplulukları, araştırmacılar ve yerel tarih meraklıları tarafından 'şehrin kültür arşivine yapılmış değerli bir katkı' olarak değerlendirildi. Belgeselin özellikle Talas'ın manevi atmosferini görünür kılması, yerel hafızayı güçlü bir şekilde geleceğe taşıması ve edebiyat-kültür dünyasına yeni bir kaynak sunması büyük takdir topladı. Ayrıca genç kuşakların bu değerli şahsiyetleri tanımasına aracılık etmesi, belgeselin etkisini daha da arttırdı. Vatandaşlar ise çalışmayı 'samimi, duygu yüklü ve Talas ruhunu yansıtan bir eser' olarak nitelendirerek sosyal medya üzerinden yoğun beğeni paylaşımlarında bulundu.

DİJİTALDE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Erol Mutlu'nun yaptığı ve yaklaşık bir yıllık titiz bir çalışma sonucu hazırlanan belgesel, Talas Belediyesinin dijital platformlarında yayımlandıktan kısa süre sonra binlerce kişiye ulaştı. Özellikle gençlerin ilgisi, belgeselin etkisini artırdı.

TALAS'IN YEREL HAFIZASI GÜÇLENİYOR

Cemil Baba belgeselinin ardından Talas Belediyesi, kültürel mirasa yönelik projelerini sürdürerek yeni içeriklerin hazırlanması için çalışmalarına devam ediyor. İlçenin gönül insanları, tarihî şahsiyetleri ve kültürel değerleri bundan sonra da kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kısa sürede beğeni toplayan Mavi Boncuklu Cemil Bab