Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Kuraş Ümitler Yeşilay Türkiye Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor Kulübü, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Ümitler Yeşilay Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle kenti gururlandırdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Kütahya Belediyesporlu sporcular, başarılı performanslarıyla kürsüde yer aldı.

+63 kilogram kategorisinde yarışan Melek Reyyan Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi olarak önemli bir başarı elde etti.

48 kilogram kategorisinde mücadele eden Buğlem Maran ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı.