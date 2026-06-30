Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut, Siirt'te düzenlenen Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nda zamana karşı yarışta Türkiye Şampiyonu oldu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki uluslararası başarısının ardından bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Siirt'te düzenlenen Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şampiyonaya 77 takımdan toplam 242 sporcu katıldı.

BULUT TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut, zamana karşı yarışta gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde ettiği bu dereceyle hem Muğla'nın hem de kulübünün gururu olan Bulut, sezonun en önemli organizasyonlarından birinde altın madalyanın sahibi oldu.

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARINDAN ART ARDA BAŞARILAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, son yıllarda bisiklet branşında elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kulübün Uluslararası Kıta Bisiklet Takımı, 26 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Takımın başarılı sporcusu Rudolf Remki, organizasyonda hem sprint klasmanında hem de tırmanış klasmanında birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Samet Bulut'un Türkiye Şampiyonluğu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bisiklet sporundaki istikrarlı yükselişini ve sporcularına yaptığı yatırımın karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi.