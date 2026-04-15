İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası arenada boy gösteren 8056 Laissez Faire robotik takımı, dünyanın en prestijli turnuvalarından FIRST Robotics Competition (FRC) Başkent Regional'dan ödülle döndü.

İZMİR (İGFA) - Genç mucitler, sergiledikleri üstün performansla hem mekanik hem de halkla ilişkiler alanında Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.

5 ülkeden toplam 34 seçkin takımın kıyasıya mücadele ettiği FRC Başkent Regional turnuvasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi 8056 Laissez Faire takımı büyük bir başarıya imza attı.

Sıralama maçlarını 9. sırada tamamlayan ekip, 6. İttifak Kaptanı olarak play-off maçlarına yükselerek çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi. Turnuva boyunca hem robot performansları hem de etkileyici sunumlarıyla dikkat çeken takım, jürinin takdirini kazanarak prestijli Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞİYOR

Uluslararası başarıya ulaşan 8056 Laissez Faire takımı, antrenmanlarını ve teknik hazırlıklarını İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürüyor.

Gençler; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nden yararlanarak projelerini geliştiriyor.

Modern ekipmanlarla donatılmış atölyeler, çocukların teorik bilgilerini pratiğe dökerek dünya standartlarında projeler üretmelerine olanak sağlıyor.

BAŞKAN TUGAY'IN VİZYONUYLA ÇAĞI YAKALIYORLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'bilimi ve teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bir kent' vizyonu doğrultusunda gelecek nesillerin dijital dünyada aktif, uluslararası yetkinliğe sahip ve çağın gerekliliklerini kavrayan bireyler olarak yetişmesini hedefleniyor.

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ paydaşlığıyla kurulan 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Evreka' takımı da turnuva dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Karşıyaka Örnekköy, Bayraklı Cengizhan ve Buca'daki merkezlerde sürdürülen STEM temelli eğitim modeli; çocukları 10 haftalık programlarla 3D modellemeden robotik kodlamaya kadar geniş bir yelpazede geleceğe hazırlıyor.

İzmirli çocuklar belediyenin sunduğu FabLab üretim altyapısı ve çok merkezli öğrenme ekosistemi sayesinde kendi keşif anlarını yaşamaya teşvik ediliyor.