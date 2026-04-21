Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yürüttüğü başarılı çalışmalar ve sürdürülebilir yerel yönetim anlayışıyla uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı.

KÜTAHYA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında belediye faaliyet raporları üzerinden yapılan indekslemede 'çok başarılı' bulunan Kahveci'ye, başarı belgesi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda takdim edildi.



Yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, uyum politikaları, şehirlerimizin uluslararası ölçekteki rolü gibi başlıklar ele alındı ve belediyelerin stratejik planlarının küresel hedeflerle uyumu ve iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.



Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve yerel yönetimlerin iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan UCLG-MEWA tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde; projeleri, uluslararası platformlardaki aktif temsiliyeti ve yerel yönetim vizyonu takdir edilen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başarı belgesi almaya hak kazandı.



'YERELDEN KÜRESELE KARŞILIK BULAN ÇALIŞMA'



UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma İndeksi çalışmasının ilk adımı Kütahya'da atılırken, bu kapsamda uygulamanın ilk gerçekleştirildiği belediyenin de Kütahya Belediyesi olması vesilesiyle şehrimiz uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir uygulamaya öncülük ettiğini ortaya koydu.



Belediyemiz tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı'nın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile doğrudan eşleştirilmesi sayesinde, bu hedefler faaliyet raporlarıyla somut çıktılara dönüştürüldü.

Yapılan indekslemede elde edilen 'çok başarılı' sonucu, yerel düzeyde hayata geçirilen çalışmaların küresel ölçekte de karşılık bulduğunu gösterirken, Kütahya'nın sürdürülebilir kalkınma vizyonunun uluslararası düzeyde güçlü bir şekilde desteklendiğini ortaya koydu.



UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda takdim edilen belge, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin uluslararası alanda da Kütahya'yı güçlü bir şekilde temsil ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, aldığı belgeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, yerel yönetimde sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.



BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bakımından takdim edilen başarı belgesi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yürüttüğü çalışmaların ve şehrin geleceğine yönelik vizyonunun da güçlü bir şekilde ilerlediğini ortaya koydu.