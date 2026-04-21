Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşümü Çalıştayı', 22 Nisan Çarşamba günü (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli sanayisinin dijital ve yeşil dönüşümünü masaya yatırmak üzere gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi'nin Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği 'Kocaeli'de Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşümü Çalıştayı' 22 Nisan Çarşamba günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli'de faaliyet gösteren 14 Organize Sanayi Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu yapısal sorunların kapsamlı biçimde ele alınacağı çalıştayda; altyapıdan finansmana, dijitalleşmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılacak.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAKTA

Kocaeli sanayisinin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırma hedefiyle gerçekleştirilecek çalıştayda, organize sanayi bölgelerinin altyapı kapasitelerinin güçlendirilmesi, finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi ve yönetsel yetkinliklerinin artırılması için ortak bir yol haritası oluşturulması amaçlanıyor. Çalıştayda ayrıca, Kocaeli sanayisinin uluslararası rekabet gücünü yükseltecek stratejik adımların belirlenmesi ve uygulanabilir politika önerilerinin geliştirilmesi öne çıkarken, endüstri 4.0 uyumu çerçevesinde dijital dönüşümün hızlandırılması için paydaş görüşleri alınarak, somut ve sürdürülebilir bir stratejik eylem planının ortaya konulması hedefleniyor.

Etkinlik, farklı başlıklarda oluşturulan masa çalışmalarıyla derinlemesine tartışmalara sahne olacak. Altyapı, enerji ve çevre konularından teknolojik dönüşüm ve inovasyona; finansman ve hukuki mevzuattan iş gücü ve sosyal refaha kadar birçok kritik alan, uzmanlar tarafından detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca pazarlama, rekabet ve kriz yönetimi gibi güncel dinamikler de masaya yatırılacak. 'Ortak Akıl Masası' ise tüm bu tartışmaların sentezlenerek somut önerilere dönüştürüleceği platform olacak.