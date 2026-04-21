İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, 23 Nisan'ı Ayşe Mayda Spor Tesisleri'ndeki etkinliklerle kutluyor. Başkan Mustafa Günay, son acı olaylar nedeniyle programın müziksiz olacağını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel, dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

Ayşe Mayda Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek programda; geleneksel çocuk oyunlarından modern etkinliklere, spor aktivitelerinden eğlenceli atölyelere kadar birçok başlıkta etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında çocuklar; şişme oyun parkurları, yüz boyama alanları, etkinlik stantları, futbol turnuvası, pickleball, yarışmalar ve çeşitli ikramlarla gün boyu keyifli vakit geçirecek.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay yaptığı açıklamada, yaşanan acı olayların gölgesinde çocukların bayramını en doğru şekilde yaşatmayı amaçladıklarını belirterek 'Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar nedeniyle içimiz hâlâ yanıyor. Bir yanımız buruk, ancak diğer yandan çocuklarımızın heyecanıyla atan bir kalbimiz var. Bu sebeple bu yıl 23 Nisan etkinliklerimizi müziksiz olarak gerçekleştirme kararı aldık. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve özgür bir ortamda bayramlarını yaşayabilmesi için özenle bir program hazırladık. Geleneksel oyunlarımızdan modern aktivitelere uzanan etkinliklerle çocuklarımız bir araya gelecek, birlikte eğlenecek ve bu özel günü doyasıya yaşayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günü, onların hak ettiği şekilde kutlayacağız' diye konuştu.

GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİK PROGRAMI

23 Nisan kutlamaları, saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından saat 10.00'da stadyumda resmi kutlama programı gerçekleştirilecek.Günün anlam ve önemine uygun olarak, Hamdi Dalan İlköğretim Okulu öğrencisi Esila Çam, temsili olarak Güzelbahçe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak.

Kutlamalar, saat 12.30'dan itibaren Ayşe Mayda Spor Tesisleri'nde düzenlenecek çocuk etkinlikleriyle devam edecek. Gün boyu sürecek etkinliklerin ardından program, saat 20.00'de gerçekleştirilecek 'Egemenlik Yürüyüşü' ile sona erecek.

Güzelbahçe Belediyesi, tüm vatandaşları bu anlamlı günde çocukların coşkusuna ortak olmaya davet etti.