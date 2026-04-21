Bursa'da girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, 72 saate çıkarılan kapsamlı bir eğitim programıyla kursiyerlere girişimcilik ruhunu aşılayarak iş geliştirme ve işletme yönetimine ilişkin bilgiler veriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurslar, yoğun katılımla devam ediyor. Soğanlı Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) kapsamında eğitimlere katılan çok sayıda girişimci adayı, teorik ve uygulamalı derslerle kendi işlerini kurma yolunda önemli adımlar atıyor.

Girişimcilik alanında farkındalık oluşturmayı hedefleyen kurs kapsamında eğitmen Selda Özyeşil tarafından katılımcılara iş dünyasına dair kapsamlı bir eğitim sunuluyor. Girişimcilik süreçleri, iş geliştirme, işletme yönetimi, pazarlama ve satış gibi temel konular detaylı şekilde ele alınırken, katılımcıların kendi projelerini oluşturabilecek bilgi ve donanıma ulaşmaları sağlanıyor.

Girişimciliğin bir ülkenin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, eğitimlerin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı olmadığını vurgulayan eğitmen Selda Özyeşil, girişimciliğe çok önem verildiğinin altını çizdi. Özyeşil, girişimcilik ruhuna da işaret ederek, 'Girişimcilik ruhu olmazsa girişimci olmamız biraz hayal. Bu nedenle önceliğimiz, öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak. Gerçekten çok önemli kurslar. İlk başladığımızda 32 saatti, şimdi 72 saate çıkardık. Birçok öğrencimiz de iş sahibi oldu. Kursa geldiler ve adeta kapı kapıyı açtı. Eğitimlerimizde girişimcilik kavramı ve süreçlerinin yanı sıra proje geliştirme, işletme yönetimi, pazarlama ve satış gibi konularda kapsamlı içerik sunuyoruz. 72 saate akademik bilgileri sığdırarak katılımcılarımızı donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. İş planı bu sürecin en önemli aşamalarından biri; öğrencilerimize bitirme projesi olarak iş planı hazırlatıyoruz. Bu plan sayesinde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyebiliyorlar. Bize bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Girişimcilik eğitiminin önemine vurgu yapan kursiyerler ise aldıkları farklı bilgiler ile birlikte gelecekteki iş projelerini planladıklarını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydederek, katkılarından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.