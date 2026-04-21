Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Alikahya TEM Bağlantı Projesi'nde çalışmalar planlandığı şekilde hız kesmeden sürüyor. İmalatların eş zamanlı olarak devam ettiği proje, bölgedeki trafik akışına uzun vadeli ve modern çözüm sunarak ulaşımı daha konforlu ve kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması amacıyla yeni yol, yol genişletme ve raylı sistem çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Projesi'nde yoğun imalatlar hız kesmiyor. Albay Karaosmanoğlu Caddesi'nde yağmursuyu altyapı çalışmaları ile TEM-Cadde kesişiminde iksa kazık imalatlarını tamamlayan ekipler, taş duvar ve menfez imalatlarında da önemli bir ilerleme kaydetti.

Proje dahilinde yağmur suyu altyapı imalatları tamamlanarak bölgenin su tahliye sistemi güçlendirildi. Bu sayede özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Sahada çalışmaların diğer etaplarında ise taş duvar ve menfez imalatları sürdürülüyor. Bu imalatların tamamlanmasıyla birlikte hem yolun zemin dayanımı artırılacak hem de su geçiş noktaları güvenli hale getirilecek.

Proje tamamlandığında Alikahya'nın kuzey ve güney aksları arasında doğrudan bağlantı sağlanması, TEM Otoyolu nedeniyle oluşan ulaşım kopukluğunun giderilmesi ve bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.