Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından düzenlenen panelde, antik uygarlıklarda adalet anlayışı farklı perspektiflerle ele alındı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Aktiffelsefe Kültür Derneği Yeni Hukuk Araştırma Ekibi'nin düzenlediği 'Felsefe ve Hukuk Paneli', 18 Nisan 2026'da Çanakkale Belediyesi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Antik Uygarlıklarda Adalet Anlayışı' başlığıyla düzenlenen etkinlik, derneğin Çanakkale Temsilciliği ev sahipliğinde yoğun katılımla yapıldı.

Panelde, farklı uygarlıkların adalet anlayışları karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alındı. Program kapsamında; kahraman miti ve adalet ilişkisi, Çin'de Konfüçyüs öğretisi, Hindistan'da dharma anlayışı, Mezopotamya'da Hammurabi Kanunları, Platon'un adalet anlayışı, Antik Mısır'da Maat kavramı ve Roma İmparatorluğu'nda adalet sistemi gibi başlıklar uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Adana başta olmak üzere farklı şehirlerden katılımın olduğu etkinlikte toplam 103 kişi yer aldı.

Panelin, adalet kavramının tarihsel kökenlerini anlamaya katkı sunduğu ve günümüz hukuk sistemlerine ışık tutmayı amaçladığı belirtildi. Aktiffelsefe Kültür Derneği'nin, felsefe ve kültür alanındaki çalışmalarla toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceği ifade edildi.