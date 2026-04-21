KTO 59. Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, yerel yönetimlerle birlikte ortaya konulan güçlü birliktelikle, sektörün sorunlarını ortak akıl ve istişareyle çözme gayretiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO), üyelerinin sorun ve taleplerini ele aldığı Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'nı sürdürüyor. Bu kapsamda KTO 59. Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı, KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Görgülü ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Özkan Çetiner de katıldı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, istişare toplantılarının sektörlerin sorunlarını doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bu toplantıların ortak aklın oluştuğu ve çözümün birlikte üretildiği platformlar haline geldiğini ifade eden Öztürk, KTO'nun yalnızca sorunları dile getiren değil, aynı zamanda çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

KTO'nun iştirakleriyle sektörlere çok yönlü destek sunduğunu vurgulayan Öztürk; KTO Karatay Üniversitesi ile nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü ile mesleki eğitim imkânları sağladıklarını ve KTO Dış Ticaret Merkezi aracılığıyla firmaların uluslararası pazarlara açılmasına katkı sunduklarını dile getirdi.

Yolcu taşımacılığı sektörünün şehirlerin sosyal ve ekonomik hayatında kritik bir rol oynadığını ifade eden Öztürk, yerel yönetimlerle sağlanan iş birliğinin sorunların çözümünde önemli katkı sağladığını belirtti.

Toplantıda ayrıca 59. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Zahid Ayvaz da sektörün mevcut sorunlarına yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı. Konuşmaların ardından KTO üyeleri söz alarak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.