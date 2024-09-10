BCR 2024 Dünya Tedarik Zinciri Finansmanı Raporu, küresel tedarik zinciri finansmanı pazarının 2023 yılında %7 oranında büyüdüğünü ortaya koydu. Küresel pazarın toplam hacmi 2 trilyon 347 milyar dolara ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - BCR 2024 Dünya Tedarik Zinciri Finansmanı Raporu’na göre, küresel tedarik zinciri finansmanı pazarının toplam hacmi 2023 yılında 2 trilyon 347 milyar dolara ulaşarak yüzde 7 büyüdü ancak bir önceki yıla göre büyümenin yavaşladığı görülüyor. Rapor, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının tedarikçi finansmanı üzerindeki baskısına geniş yer veriyor. Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, bu durumun Türkiye’deki şirketler için de geçerli olduğunu ve Türkiye’de yerleşik finansal kurumlar ile alıcıların bu zorlukların üstesinden gelmesi için tedarikçi finansmanını daha fazla kullanması gerektiğini belirtti. Ekemen Fidan, "Artan sermaye maliyetleri ve krediye erişimdeki zorluklar hem alıcılar hem satıcılar ama özellikle KOBİ segmentinde yer alan firmalar için büyük bir engel teşkil ediyor. Bu bağlamda, tedarikçi finansmanı programlarının önemi daha da artıyor." dedi.

“FİNANSAL KURULUŞLAR DAHA CESUR ADIMLAR ATMALI”

Ekemen Fidan ayrıca, "Türkiye'deki finansal kuruluşlar, bu zorlu ekonomik ortamda daha cesur adımlar atmalı. Finansal kuruluşların aylık bazda büyüme oranlarına getirilen sınırlandırmalara, yüksek enflasyon ve faiz oranlarına rağmen, doğru stratejilerle tedarikçi finansmanı alanında güçlü bir büyüme sağlanabilir. Biz Octet Türkiye olarak hem tedarikçileri hem alıcıları hem de finansal kuruluşları tek platformda bir araya getirerek tedarikçi finansmanına erişimi ister tekil ister çoğul finansal kuruluşlara erişmek için kolaylaştırmaya, şeffaf, etkin ve verimli bir yönetim ortamı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

‘’TÜRK ŞİRKETLER HIZLI BÜYÜYEN TEDARİKÇİ FİNANSMANI ÇÖZÜMLERİNDEN DAHA FAZLA YARARLANMALI’’

“Dünya Tedarikçi Finansmanı 2024” Raporu’nda özellikle Afrika'da tedarikçi finansmanı pazarının yüzde 29 oranında büyüdüğü vurgulanırken, Asya ve Avrupa'da sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 8'lik büyümeler kaydedildi. Amerika kıtasında ise yüzde 3’lük bir büyüme söz konusu. Tüm bu büyüme oranları esas olarak ticaretin dijitalleşmesi, küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığının artması ve şirketlerin tedarik zinciri risklerini azaltma arzusundan kaynaklanıyor. Afrika'nın bu hızlı büyümesi bölgedeki ekonomik gelişmeler ve yerel şirketlerin küresel piyasalara entegrasyonu ile ilişkilendirilebilir. Asya'da özellikle Çin, Hindistan gibi ülkelerde büyüyen üretim kapasitesi ve artan uluslararası ticaret hacmi Asya’daki büyümeye katkıda bulunuyor. Avrupa ve Amerika kıtalarında ise büyüme daha ılımlı olmasına rağmen, bu bölgeler hala önemli pazarlar olarak öne çıkıyor.