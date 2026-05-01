AFAD Bursa koordinasyonunda düzenlenen eğitimde, arama kurtarma ekiplerine yüksek kattan tırmanma ve teknik tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi.
BURSA (İGFA) - AFAD Bursa tarafından, arama kurtarma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli bir eğitim gerçekleştirildi.
AFAD teknik eğitmenleri rehberliğinde düzenlenen 'Yüksek Kattan Tırmanma ve Teknik Tahliye' eğitimine, Çelebi Arama Kurtarma ve MEB AKUB ekipleri katıldı.
Eğitim kapsamında katılımcılara dikey hat kurulumu, istasyon emniyeti ile ileri seviye iniş ve teknik disiplin konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı.
Zorlu koşullarda hızlı ve güvenli müdahale becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitimde, ekiplerin profesyonel reflekslerinin artırılması amaçlandı.
AFAD Bursa, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında bu tür eğitimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, her koşulda hayat kurtarmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.