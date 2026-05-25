Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatilde vatandaşları önce bayramın manevi iklimini yaşamaya, ardından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin tarih, kültür ve doğa rotalarını keşfetmeye davet etti. Kadim şehir; türbeleri, camileri, müzeleri, vadileri, kervansarayları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir bayram atmosferi sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve manevi huzur iklimini kadim şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşturan özel bir çağrıda bulundu. Başkan Büyükkılıç, önce kurban ibadetinin huzurunu yaşamanın, büyükleri ziyaret etmenin, kabristanlarda geçmişleri dualarla yâd etmenin ve çocukların bayram sevincine ortak olmanın önemine dikkat çekerken, 9 günlük tatilin kalan bölümünde ise vatandaşları Kayseri'nin eşsiz turizm rotalarını keşfetmeye davet etti.

Türk Dünyası'nın UNESCO'su olan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri, 6 bin yıllık geçmişiyle yalnızca bir şehir değil; Türk-İslam medeniyetinin yaşayan hafızası olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve turizm yatırımlarıyla her geçen gün daha da güçlenen şehir, bayram tatilinde ziyaretçilerine hem manevi hem kültürel bir yolculuk sunuyor.

Bayramın Maneviyatı Kayseri'nin Kadim Ruhuyla Buluşuyor

Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde vatandaşlar; camilerde bayram namazlarını eda edip kurban ibadetlerini yerine getirirken, büyüklerini ziyaret ederek aile bağlarını güçlendirip, kabristan ziyaretleriyle geçmişlerini dualarla yâd edecek. Çocukların bayramlık heyecanı, şeker ikramları ve bayram sofralarının bereketi ise şehrin dört bir yanında hissedilecek.

Kayseri'nin manevi mimarları arasında yer alan Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesi başta olmak üzere birçok manevi merkez, bayram boyunca ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. 'Makarr-ı Evliya' yani veliler diyarı olarak anılan Kayseri, asırlardır gönüllere dokunan irfan geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Kayseri'de Taşlar Bile Türkçe Konuşuyor

Bayramın manevi atmosferinin ardından vatandaşları adeta açık hava müzesini andıran bir şehir karşılıyor. Hun akınlarından Selçuklu'ya, Danişmendlilerden Osmanlı'ya kadar Türk tarihinin en önemli yürüyüşlerinden birine ev sahipliği yapan Kayseri'de; Hunat Hatun Camii, Sahabiye Medresesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii ve Çifte Kümbet gibi eserlerin taşlarında Oğuz boylarının tamgaları bulunuyor.

Kayı, Salur, Dodurga, Afşar ve Karaevli boylarının izlerini taşıyan bu eserler, Kayseri'nin yalnızca bir Anadolu şehri değil; Türk medeniyetinin mühür vurduğu kadim merkezlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mimar Sinan'ın taşı konuşturduğu şehir olan Kayseri; Dâvud-i Kayseri'nin ilim geleneğini şekillendirdiği, Kadı Burhaneddin'in iz bıraktığı, Seyrani ve Dadaloğlu'nun türkülere konu ettiği büyük bir medeniyet merkezi olma özelliği taşıyor.

Büyükşehir'in Tarih ve Kültür Yatırımları İlgi Görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle şehrin tarihi mirası yeniden ayağa kaldırılıyor. Anadolu'da yazının ilk kez kullanıldığı merkezlerden biri olan Kültepe Kaniş-Karum'da ziyaretçi merkezi, Asurlu Tüccarlar Sokağı ve kayadan oyma Kültepe Ziyaretçi Müzesi projeleri yükselirken, tarih meraklıları binlerce yıl öncesinin ticaret hayatına tanıklık ediyor.

Ağırnas'ta Mimar Sinan'ın doğduğu ev müzeye dönüştürülürken, restorasyonu tamamlanan Çerkes Mustafa Bey Konağı Koramaz Vadisi Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ve İncesu Kent Müzesi de şehrin kültürel hafızasını geleceğe taşıyor.

Koramaz Vadisi'nden Soğanlı'ya Eşsiz Keşif Rotaları

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi; taş evleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle bayram tatilinin en özel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Balon turizmiyle dikkat çeken Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar ve Hacer Ormanları ise doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dört mevsim turizmin merkezi haline gelen Erciyes de kamp, yürüyüş, bisiklet ve doğa sporlarıyla tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Selçuklu'nun İzleri Kervansaraylarda Yaşıyor

Bünyan'daki Sultan Hanı ve Karatay Hanı Kervansarayı, İpek Yolu'nun asırlık ihtişamını bugüne taşıyor. İncesu'daki tarihi Karamustafapaşa Kervansarayı ise taş işçiliği ve mimarisiyle ziyaretçileri geçmişe götürüyor. İncesu Örenşehir'de ortaya çıkarılan İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ile Yamula Barajı çevresindeki 7,5 milyon yıllık fosil kazıları da Kayseri'nin dünya çapındaki tarihi ve doğal mirasını gözler önüne seriyor.

Kayseri Mutfağı Bayram Sofralarına Tat Katıyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı'nda gastronomi şehri olarak yer alan Kayseri; mantısı, pastırması, sucuğu, yağlaması, nevzinesi ve geleneksel mutfağıyla bayram sofralarını zenginleştiriyor. Kentin oksijen deposu olan ve dolup, taşan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Mutfak Sanatları Merkezi de ziyaretçilere Kayseri mutfağını yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutlayıp, ' 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan kadim Kayseri'mizin tarihini, kültürünü, doğasını ve eşsiz güzelliklerini keşfedelim. Kayseri'miz, geçmişin ve geleceğin buluştuğu büyük bir medeniyet merkezidir' ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dijital turizm çalışmaları kapsamında vatandaşlar, şehrin gezi rotalarına ve tarihi noktalarına 'kayseri.com.tr' ile Büyükşehir Belediyesi turizm haritası üzerinden ulaşabiliyor. Kurban Bayramı'nın manevi iklimini tarih ve kültürle buluşturan Kayseri, 9 günlük tatilde ziyaretçilerini medeniyetin kalbine davet ediyor.