Muğla'nın Dalaman ilçesinde doğalgaz çalışmaları resmen başladı. Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreniyle birlikte ilçede uzun süredir beklenen proje hayata geçirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Dalaman ilçesindeki törene Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje, Akmercan Muğla Doğalgaz tarafından yürütülecek. Çalışmalar kapsamında 2027 yılı sonuna kadar toplam 30 kilometrelik doğalgaz hattının tamamlanması hedefleniyor.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, doğalgaz yatırımının yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Sürecin üstyapı düzenlemeleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Durmuş, kazı çalışmalarının ardından yolların yeniden yapılması, bozulan alanların onarılması ve cadde-sokak düzenlemelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

'Bir yatırım yalnızca kazmayı vurmakla değil, şehir yaşamına düzenli ve sağlıklı şekildeentegre edilmesiyle tamamlanır' diye konuşan Başkan Durmuş; 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen üstyapı çalışmaları bu sürecin en kritik aşamasıdır. Dalaman Belediyesi olarak bu sürecin dışında kalmamız düşünülemez. Çünkü sahada vatandaşımızın karşısına çıkacak, yaşamı normale döndürecek olan kurum belediyemizdir' dedi.

Doğal gaz altyapısının hayata geçmesiyle birlikte ilçede kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşanacağını ifade eden Durmuş, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tüm ekip ve ekipmanlarla sahada olacaklarını belirtti. Başkan Durmuş ayrıca, projede emeği geçen Valilik, Kaymakamlık, yüklenici firma ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.