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Ve Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması İl ve Bölge Birincisi ile Türkiye 7. Si olan öğrenci Ömer Faruk Böcü ödüllendirildi.

KUMLUCA SPOR LİSESİ BOCCE : ERKEKLER TÜRKİYE 2. LİĞİ (Takım Olarak) 1. Adnan ŞEN 2. Mete KURUBAŞ 3. Hasan Semih YILMAZ 4. Bayram Mert ÇİFTÇİ 5. Mustafa Ecrin KARATAŞ

Ödül alan öğrencilerin derece alanları ve okullarına ait bilgiler

Antalya Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir sportif alanlarda çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi Kaymakamlık Toplantı salonunda düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Okul Müdürleri ve Öğrenciler katıldı.