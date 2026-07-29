Gebze Belediyesi'nin, yaz akşamlarını renklendiren Mahallemde Sinema Var etkinliği, Beylikbağı Mahallesi Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda yoğun katılımla başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Ailelerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği programda, sevilen animasyon filmi Rafadan Tayfa Kapadokya açık havada izleyiciyle buluştu.

Yaz Akşamları Açık Hava Sinemasıyla Şenleniyor

Mahalle kültürünü güçlendirmek ve vatandaşları sosyal etkinliklerde bir araya getirmek amacıyla düzenlenen program, Beylikbağı Mahallesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, aileleriyle birlikte açık havada sinema izlemenin keyfini yaşarken, mahalle sakinleri de yaz akşamını komşularıyla birlikte geçirme fırsatı buldu.

Film gösterimi öncesinde etkinlik alanını dolduran vatandaşlara Gebze Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edildi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği ikramlar, sinema keyfine eşlik ederken etkinlik alanında samimi ve sıcak bir atmosfer oluştu.

Başkan Büyükgöz Vatandaşlarla Buluştu

Programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklarla yakından ilgilendi. Film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, yaz boyunca düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle mahallelerde birlik ve beraberlik ortamını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Büyükgöz, 'Mahallelerimizi sadece hizmetlerle değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin aynı ortamda keyifle vakit geçirmesi bizler için çok kıymetli. Yaz boyunca farklı mahallelerde hemşehrilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından başlayan Rafadan Tayfa Kapadokya gösterimi, özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Kahkahaların eksik olmadığı film gösteriminde aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

Mahalle Mahalle Devam Ediyor

Gebze Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mahallemde Sinema Var programı, önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Açık hava sineması etkinliklerinin gösterim takvimi, mahalle bilgileri ve program detaylarına Gebze Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.