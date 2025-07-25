Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile faiz oranlarında 25 baz puan indirim yapılırken, yeni oranlar 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/17)” ile kredi kartı faiz oranlarında güncelleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, bireysel ve kurumsal kredi kartları ile nakit avans işlemlerinde uygulanan azami akdi faiz oranlarını düşürdü.

İŞTE YENİ FAİZ ORANLARI

Tebliğe göre, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim ve kurumsal kredi kartı işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

Dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan bireysel kredi kartları için faiz oranı yüzde 3,50 olarak sabit kaldı.

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bireysel kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerinde olan bireysel kredi kartları ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşürüldü.

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemleri için faiz oranı yüzde 5,00’ten yüzde 4,75’e çekildi.

Yeni oranlar, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar mevcut faiz oranları uygulanmaya devam edecek