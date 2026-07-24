İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın kalitesini ve hayvan sağlığını artırmak amacıyla yıkama ve ilaçlama hizmetini üreticilerin ayağına götürüyor. Teknolojik makine sayesinde geleneksel yöntemlerle günler süren işlemler dakikalar içinde tamamlanırken, üreticinin zaman ve ilaç maliyeti azalıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en verimli yerli koyun ve keçi ırklarının yetiştirildiği İzmir'de küçükbaş hayvancılığın kalitesini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Üreticinin zaman ve maliyet kaybının önüne geçmeyi hedefleyen uygulama kapsamında, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesi hizmeti başlatıldı. Küçükbaş hayvancılığın verimini önemli ölçüde etkileyen dış parazitlerle mücadele kapsamında sunulan hizmetle, geleneksel yöntemlerle uygulanması giderek zorlaşan koyun ve keçi yıkama işlemi modern teknolojiyle üreticinin ayağına götürülüyor. Koyunların hem kırkım öncesi hem de kırkım sonrası yıkama ve dış parazitlere karşı ilaçlama işlemleri tek seferde ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama sayesinde İzmir'in küçükbaş hayvan varlığının kalitesinin artırılmasına katkı sağlanırken, ekonomik zorluklarla mücadele eden üreticilerin zaman kaybı ve ilaçlama maliyetleri de azaltılıyor. Bergama'da başlayan uygulama, Çeşme'deki üreticilerle devam etti.

360 DERECE TEKNOLOJİYLE YIKAMA VE İLAÇLAMA BİR ARADA

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesi, üzerindeki hareket sensörleri sayesinde içine giren hayvanı algılayarak anında ilaçlı su püskürtüyor ve yıkama işlemini saniyeler içinde tamamlıyor. 360 derece püskürtme modülleriyle çalışan makine, kısa sürede hayvanın tüm yüzeyine ulaşarak hem yıkama hem de ilaçlama işlemini gerçekleştiriyor.

Uygulamadan faydalanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticileri, İyi Tarım İzmir mobil uygulaması ve 'iyitarim.izmir.bel.tr' internet sitesi üzerinden ücretsiz talep oluşturabiliyor. Talepleri değerlendirerek planlama yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, uzman ekipleriyle birlikte portatif makineyi üreticilerin bulunduğu bölgeye ulaştırarak işlemi veteriner hekim gözetiminde gerçekleştiriyor. Geleneksel yöntemlerle hayvan sayısına bağlı olarak günler sürebilen yıkama ve ilaçlama işlemi, bu uygulama sayesinde dakikalar içinde tamamlanıyor.

'MADDİ YÜKÜ AZALTIP İŞ YÜKÜNÜ ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hekimi Atakan Kahraman, uygulamanın üreticiye önemli avantajlar sağladığını belirterek, 'Eskiden üreticiler hayvanlarını yıkamak için uygun bir alan buluyor, yıkama, kırkım ve ilaçlama işlemlerini ayrı ayrı yapmak zorunda kalıyordu. Bu süreç hem zaman hem de maliyet açısından zorluydu. Yeni makineyle hayvanların yıkama ve ilaçlama işlemlerini tek seferde gerçekleştirerek üreticinin iş yükünü ve ilaç maliyetini azaltıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın halk sağlığına ve hayvansal üretime verdiği önem doğrultusunda, İzmir'de hayvansal üretimin verimliliğini artırmak ve üreticiyi desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Çeşme'de küçükbaş üreticiliği yapan Zeki Çam, uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını belirterek, 'Koyun yıkama, bit ve pireyle mücadelede çok faydalı bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu işlem çok daha kolay hale geldi. Daha önce sırt tulumbasıyla ilaçlama yapıyorduk, bu hem zahmetli hem de zor oluyordu. Eskiden koyunları denizde yıkıyorduk ancak artık yıkayacak alan kalmadı. Şimdi bu uygulamayla hayvanlar hem yıkanıp hem de ilaçlanıyor. Önceden sabah götürüp öğlen getiriyor, ardından ilaçlama yapıyorduk; tüm günümüzü alıyordu. Bu hizmet bizim için çok değerli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz' diye konuştu.