Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu heyeti, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı belediyecilik alanındaki saha çalışmalarını yerinde inceledi.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında yürütülen 'Kadın Dostu Kentler Programı' kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.



ÜST DÜZEY HEYET İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI



Ziyarete; TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, UNFPA Kadın Dostu Kentler Program Yöneticisi Özlem Çalışkan, UNFPA Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici ve TBB Proje ve Finans Uzmanı Başak Güler'den oluşan heyet katıldı.

Heyete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır ile Yerel Eşitlik Birimi temsilcileri rehberlik etti.

Program kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş yönetiminde üst düzey değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü projeler, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmet veren merkezler ile 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlık süreçleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.



SOSYAL TESİSLER VE HİZMET MERKEZLERİ MERCEK ALTINDA



Heyet, kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyen, erken çocukluk hizmetleri sunan ve erişilebilir belediyecilik modelini uygulayan merkezleri ziyaret etti.

Program kapsamında heyet, Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınların mesleki, sosyal ve kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlayan faaliyetleri inceledi.

MESKA Anne Çocuk Kafe'de erken çocukluk dönemi hizmetleri ve aile odaklı sosyal alan çalışmaları değerlendirildi. Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi Mutfak Atölyesi'nde kadınlara yönelik mesleki beceri kazandırma ve istihdamı destekleme projeleri yerinde görüldü.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde engelli bireyler ve dezavantajlı gruplar için erişilebilir hizmet modelleri paylaşıldı.



YEREL EŞİTLİK MEKANİZMALARI OY BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇTİ



Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden birini, Denizli Büyükşehir Belediyesinde kısa sürede kurulan kurumsal eşitlik yapılanması oluşturdu.

Ziyarette heyete; Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında faaliyete geçen Yerel Eşitlik Birimi, daire başkanlıkları bünyesindeki Eşitlik Masaları, Belediye Meclisi Eşitlik Komisyonu ve kurumsal koordinasyon şeması hakkında bilgi verildi.

Eşitlik perspektifinin kurum geneline yaygınlaştırılmasını sağlayan Yerel Eşitlik Mekanizmaları Yönetmeliği'nin Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmiş olması, sürecin başarısı açısından öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.



EŞİT, GÜVENLİ VE KAPSAYICI BİR KENT MÜMKÜN



Ziyaretin sonunda düzenlenen kapanış toplantısında, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar ortaya koyduğu kurumsal kapasite, personel eğitimleri, paydaş iş birlikleri ve hizmet modelleri masaya yatırıldı.

TBB ve UNFPA temsilcilerinden oluşan heyet, eşitlikçi anlayışın belediye hizmetlerinin tamamına entegre edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hazırlık aşamasında olan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'na ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi; kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve tüm dezavantajlı grupların kent yaşamına eşit, güvenli ve erişilebilir şekilde katılımını sağlama hedefi doğrultusunda kapsayıcı belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam ediyor.