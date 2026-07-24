Kültürel ve sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam eden Kayseri Melikgazi Belediye, hemşehrilerini şiir ve müzikle buluşturmak için Talha Bora Öge ve Orkestrası Şiir-Türkü Konseri düzenleyecek.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların sosyal hayatını canlandırmak ve ilçedeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'de birçok alanda etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarımızı birbirinden farklı kültürel ve sanatsal aktiviteler ile buluşturuyoruz. Böylece sosyal hayat ilçemizde daha da renkleniyor. Bu kapsamda yine güzel bir etkinliğimizi daha hayata geçireceğiz.

Çarşı Melikgazi'mizde Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge ile gerçekleştireceğimiz şiir ve türkü konserimizde büyük ustaların türküleri de seslendirilecek. Talha Bora Öge ve Orkestrası Şiir-Türkü Konseri'mizi 24 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı muhabbet, şiir ve türkülerle dolu olacak konserimize bekliyoruz. Melikgazi'de kültürel ve sosyal etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek.' dedi.