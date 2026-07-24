Kocaeli Derince Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde disiplinli bir çalışma programı oluşturan Zeynep Aydın, 2026 YKS'de Eşit Ağırlık alanında Türkiye 4'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Kentin her bireyine dokunan; engelli, yaşlı ve çocuk demeden dezavantajlı tüm kesimler için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençleri de hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Son yıllarda hayata geçirilen kütüphanelerle öğrencilere sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda umut ve gelecek sunan Büyükşehir, 2026 YKS'de elde edilen başarılarla bu anlamlı çabanın karşılığını gördü. Eşit ağırlık alanında sınava giren Zeynep Aydın'ın Türkiye 4'üncüsü olarak elde ettiği büyük başarı, hepimize gurur yaşatırken; bu başarının Büyükşehir'in sunduğu imkânlarla filizlenmiş olması, hikâyeyi daha da anlamlı ve değerli kılıyor.

İKİ ALANDA DERECE YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren kütüphanesi, öğrencilerin başarı hikâyelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kütüphaneyi aktif kullanan Galatasaray Lisesi 2026 mezunu Zeynep Aydın, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Eşit Ağırlık Türkiye 4'üncüsü, Sözel Türkiye 8'incisi olarak örnek bir başarı elde etti.

BAŞARI PLANLI ÇALIŞMAYLA GELDİ

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hedefiyle uzun yıllardır disiplinli bir şekilde hazırlandığını belirten Aydın, başarının temelinde planlı çalışmanın olduğunu vurguladı.

Sınav sürecine 11'inci sınıfta başladığını ifade eden Zeynep Aydın, '11'inci sınıftan itibaren planlı hareket ettim. TYT konularını büyük ölçüde önceden tamamladım. Eşit ağırlık öğrencisi olduğum için özellikle matematik ve edebiyata ağırlık verdim. Denemelerle kendimi sürekli geliştirdim. Her gün ne çalışacağımı ajandama yazıyor ve programımı aksatmadan uyguluyordum' dedi.

SESSİZ ORTAM BAŞARISINI DESTEKLEDİ

Sınav döneminin büyük bölümünü Derince Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde geçirdiğini belirten Aydın, kütüphanenin sunduğu ortamın motivasyonunu artırdığını söyledi.

'Burayı özellikle sessiz ve düzenli çalışma ortamı olduğu için tercih ettim' diyen Aydın, 'Her gün sabah saat 10.00'da kütüphaneye geliyordum. Gün içinde sunulan ücretsiz ikramlar sayesinde vakit kaybetmeden dersime devam edebiliyordum. Kalabalık olmasına rağmen herkes birbirine saygılıydı. Bu ortam verimli çalışmamı sağladı' ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANENİN İMKÂNLARINDAN FAYDALANDI

Kütüphanedeki kaynakların sınav sürecine önemli katkı sunduğunu dile getiren Aydın, özellikle eşit ağırlık alanındaki kitaplardan aktif şekilde yararlandığını belirtti.

'Zengin kaynaklara kolayca ulaşabildim. Bilgisayar desteği de çalışmalarımda büyük kolaylık sağladı' diyen Zeynep Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Korkma Ben Varım' uygulamasının da önemli bir destek sunduğunu ifade ederek, 'Takıldığımız soruları görevli arkadaşlara danışabiliyorduk. Bu destek moral açısından da çok kıymetliydi' dedi.

SINAV DÖNEMİNDE HER GÜN AÇIKTI

Kütüphanenin çalışma saatlerinin öğrencilere göre planlanmasının önemli bir avantaj olduğunu belirten Aydın, sınav döneminde pazartesi günleri de açık olmasının büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Kendisinden sonra sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aydın, 'En önemli tavsiyem erken başlamak. Özellikle 11'inci sınıfta sağlam bir temel oluşturmak, son yılı çok daha verimli geçirmenizi sağlıyor' diye konuştu.

BU KÜTÜPHANEYE HER GÜN KEYİFLE GELDİM

Derince Millet Bahçesi'nin doğal atmosferinin de ders motivasyonuna katkı sunduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bu kütüphaneye her gün gelmek benim için gerçekten keyifti. Millet Bahçesi'nin içerisindeki yeşil alanlar bana huzur veriyor, ders çalışma motivasyonumu artırıyordu. Öğrenciler için böylesine güzel bir kütüphane kazandıran ve bizlerin ihtiyaçlarını önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Başkanımızın yeni kütüphaneler açacağını duymak da biz öğrenciler adına çok sevindirici. Bu imkânlardan daha fazla öğrencinin faydalanmasını gönülden diliyorum.'