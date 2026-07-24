Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz boyunca her cumartesi düzenlediği Mehtap Turları, İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasında vatandaşlara keyifli bir akşam deneyimi sunarken yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına renk katan Mehtap Turları, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen turlar, günün yorgunluğunu denizin huzur veren atmosferinde atmak isteyen vatandaşlara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

CUMARTESİLERİN VAZGEÇİLMEZ ETKİNLİĞİ OLDU

Yaz sezonu boyunca düzenlenen Mehtap Turları'na aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle katılan vatandaşlar, yolculukta Körfez'in doğal güzelliklerini denizden izleme fırsatı yakalıyor.

Cumartesi akşamları gerçekleştirilen vapur turu boyunca eşsiz manzaranın tadını çıkaran katılımcılar, hem keyifli vakit geçiriyor hem de Kocaeli'yi farklı bir perspektiften keşfediyor.

HER YAŞTAN VATANDAŞ MUTLU AYRILIYOR

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği Mehtap Turları, yaz akşamlarını sosyal ve kültürel bir etkinliğe dönüştürürken, katılımcılara sevdikleriyle birlikte hoş anılar biriktirme imkânı da sunuyor.

Doğayla iç içe, huzurlu atmosferiyle beğeni toplayan organizasyon, vatandaşların memnuniyetiyle yaz sezonunun en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirdikleri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek sunulan bu özel hizmet için teşekkürlerini bildirdi.

ÜCRETSİZ İKRAM EŞLİĞİNDE KEYİFLİ YOLCULUK

Mehtap Turları, her cumartesi günü Körfez hattında düzenlenen seferlerle vatandaşlara keyifli bir yaz akşamı deneyimi sunmaya devam ediyor.

İzmit'ten saat 19.00'da başlayan seferler; 19.30'da Gölcük, 19.45'te Derince ve 20.00'de Değirmendere'den yolcu alımı gerçekleştiriyor. Dönüş ise İzmit'e 21.30, Gölcük'e 22.00, Derince'ye 22.15 ve Değirmendere'ye 22.30'da uğranarak tamamlanıyor. Tur ücretleri tam bilet 300 TL, öğrenci bileti ise 215 TL. Ayrıca yolculara tur boyunca çay ve su ikramı ücretsiz sunuluyor. Hem dinlendirici hem de keyifli bir sosyal aktivite olarak öne çıkan Mehtap Turları, yaz boyunca her cumartesi günü vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.