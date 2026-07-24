İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Kent Ormanı'nda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. Doğal dokusu korunarak sosyal donatıları güçlendirilecek alanda güvenlik önlemleri artırılacak, yeşil doku zenginleştirilecek ve kullanım konforu yükseltilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından, vatandaşların park, bahçe ve ormanlardan daha nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla başlatılan iyileştirme çalışmaları, kentin simge yeşil alanlarından İnciraltı Kent Ormanı ile sürüyor.

Doğa ile denizin buluştuğu 622 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, başta kıyı şeridi olmak üzere kent ormanının daha temiz, güvenli ve işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlanan revizyon çalışmaları da hızla uygulamaya alındı.

MANGAL YASAĞI GETİRİLDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İnciraltı Kent Ormanı'nın doğal dokusunun korunması ve alanın daha temiz tutulabilmesi amacıyla uzun yıllardır piknik alanı olarak kullanılan bölgede, ziyaretçilerin de talep ve desteği doğrultusunda mangal yakılması yasaklandı. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı denetimlerini artırdı. Ekipler, yasağa aykırı uygulamaların yanı sıra çevreyi rahatsız eden davranışlara da müdahale edecek. Kent ormanının daha güvenli kullanılabilmesi amacıyla güvenlik önlemleri de güçlendirildi. Alana 00.00'dan sonra girişe izin verilmeyecek.

PİKNİK ALANLARINDA ZEMİN YENİLENİYOR

Revizyon çalışmaları kapsamında, piknik alanlarında daha konforlu ve hijyenik bir kullanım sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından zemin yenileme çalışmaları başlatıldı. Zamanla aşınan ve kullanım nedeniyle yıpranan toprak zeminler düzeltilerek kilit parke taşı döşeniyor. Böylece hem daha dayanıklı hem de daha temiz ve düzenli bir kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor.

KENT ORMANI DAHA KONFORLU HALE GELİYOR

Zemin yenileme çalışmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İnciraltı Kent Ormanı'ndaki eskiyen ve tahrip olan kamelyalar, çeşmeler ile çocuk oyun grupları yenilenecek. Alanın daha temiz tutulabilmesi amacıyla çöp konteynerlerinin sayısı artırılacak, eskiyen çöp kutuları ve konteynerler modern ekipmanlarla değiştirilecek. İzmirlilerin kent ormanından daha konforlu ve verimli yararlanabilmesi için sosyal donatı alanları da güçlendirilecek. Bu kapsamda yeni banklar, oturma alanları, büfeler ve tuvaletler hizmete kazandırılacak.

YEŞİL DOKU GÜÇLENDİRİLECEK

İnciraltı Kent Ormanı'nın zengin bitki örtüsünü korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil dokuyu güçlendirecek çalışmalar yürütülecek. Alana yeni ağaç ve bitki türleri kazandırılarak biyolojik çeşitlilik artırılacak, mevcut yeşil alanlarda ise bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği yenileme ve gençleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İnciraltı Kent Ormanı; doğal dokusunu koruyan, daha güvenli, daha temiz ve sosyal donatıları güçlendirilmiş bir yaşam alanı olarak İzmirlilere hizmet verecek.