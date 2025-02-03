İrem Derici, önceki akşam kovboy kıyafetiyle sahneye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - İrem Derici önceki akşam yavru vatan Kıbrıs’ta sahne aldı.

Kırmızı renkli kovboy tarzı kıyafeti, konuklar tarafından çok beğenildi. "Bu sene kovboy kıyafeti moda. Kendimi çok formda gördüğüm için bu kıyafeti tercih ettim" dedi.

Performansıyla muhteşem bir geceye imza atan İrem Derici, menajerlerin bazı oyuncuların yolunu kestiğine dair iddialar hakkında da konuştu.

"Benim yolumu kimse kesemez. Ben keserim adamı" diyen Derici, " Bir başarı varsa onun önünü kimse kesemez" diyerek meydan okudu.