Gazeteci Yazar Mesut Demir BTSO seçim sürecini ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın tarihi projesi olan TEKNOSAB KOBİ OSB lansmanında yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ekim ayı sonu ya da kasım ayı başında sandığa gidecek. Bir yandan komitelerde seçim heyecanı, diğer yandan başkanlık seçiminde heyecan yaşanacak.

Önemli olan komite seçimleri ve seçilecek meclis üyeleri:

BTSO'da 70 komite seçime gidecek ve 60 bin 500 üye oy kullanacak.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, devasa projeleri ile Bursa'da son 3 ayda en çok konuşulan isim oldu.

BTSO Başkan Adayı Özer Matlı ile seçim yarışını sürdüren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kamuoyuna tanıttığı proje lansmanlarıyla iş dünyasının gönlünü kazanmayı bildi.

Sadece büyük firmalara yönelik değil, 60 bin üyenin tamamını kapsayan projeleriyle Bursa'yı önümüzdeki yıllarda üst liglere taşıyacak.

Komite seçimlerinde İbrahim Burkay'ın desteklediği komite adaylarının yüzde 80'i yarışı önde götürürken, sahada seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özer Matlı kanadında ise komite seçimleriyle ilgili aday belirleme süreci devam ederken, Rekabet Kurumu tarafından yem üretimi ve satışı yapan şirketlere yönelik soruşturma kapsamında Matlı Yem'e 58 milyon lira ceza kesilmesi ve yaptırım uygulanması kararı seçimlere damga vurarak iş dünyasının da tepkisine yol açtı.

Özer Matlı'nın seçimlere 2,5 ay gibi kısa süre kalmasına rağmen hiçbir proje açıklamaması, seçim sürecinde hanesine eksi puan yazmaya devam ediyor.

Gelelim İbrahim Burkay'ın TEKNOSAB KOBİ OSB lansmanına:

TEKNOSAB KOBİ OSB LANSMANINDA NELER YAŞANDI?

Merinos AKKM'de TEKNOSAB KOBİ OSB lansmanı düzenleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, vizyonuyla yine büyüledi.

Bursa iş dünyasının uzun yıllardır beklediği tarihi proje, büyük beğeni topladı.

Toplantı öncesinde kentin dört bir yanından gelen sanayici, tüccar ve KOBİ temsilcilerinin oluşturduğu olağanüstü yoğunluk, projenin Bursa iş dünyasında nasıl devasa bir karşılık bulduğunu gözler önüne serdi.

Merinos'a akın eden binlerce kişi, salon kapasitesini aşarak dış alanlara kadar taştı. Salonda adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosfer oluştu.

Katılımcı sayısının salon içi ve dışıyla birlikte yaklaşık 3 bine ulaşması, yıllardır şehir içinde sıkışıp kalan, derme çatma alanlarda, apartman altlarında ve dar sokaklarda üretim yapmak zorunda kalan KOBİ'lerin beklentilerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

TEKNOSAB KOBİ OSB projesi, Bursa ekonomisinin dönüşümü adına atılmış tarihi bir proje ve KOBİ'lerin makus talihini değiştirecek, kente nefes aldıracak, trafiği, çevreyi ve sosyal yaşam kalitesini doğrudan dönüştürecek tarihi bir buluşmanın habercisi gibiydi.

Salonda herkesin gözü siyaset ve bürokrasi camiasındaydı. BTSO Başkanı Burkay'ın TEKNOSAB KOBİ OSB lansmanına kimlerin geleceği merak konusuydu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve MHP İl Başkanı Muhammet Tekin'in katılması, iş dünyasının İbrahim Burkay'a olan güvenini katlayarak arttırdı.

Bursa'da siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından esnaflara kadar herkesin TEKNOSAB KOBİ OSB projesine desteği ve proje etrafında kenetlendiğinin göstergesi oldu.

BURKAY: KOBİ'LER ARTIK SORUNLARLA DEĞİL, ÜRETİM VE İHRACATLA İLGİLENECEK

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da 8 bini aşkın KOBİ'nin plansız üretim alanlarında verimlilik kaybı yaşadığını hatırlatarak, TEKNOSAB KOBİ OSB ile bu işletmelerin artık altyapı ve depolama sorunlarıyla değil, üretim ve ihracatla ilgileneceği müjdesini verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Vali Ayyıldız ve yerel yönetimlerin desteğiyle yürütülen bu mücadelenin Bursa için büyük bir kazanıma dönüştüğünü ifade eden Burkay, kimya, makine, otomotiv yan sanayi, mobilya ve tekstil gibi taşıyıcı sektörlerin bu yeni ekosistemde kümeleneceğini açıkladı.

Projenin teknik detaylarında ise firmalara 500'den 3.000 metrekareye kadar modüler, tek veya iki katlı, tır erişimli ve yüksek tavanlı üretim alanları sunulduğu; yüzde 30 peşinat ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kamu bankaları destekli erişilebilir bir finansman modeli kurgulandığı aktarıldı.

Ayrıca ekosistem bünyesinde Organize Ticaret Bölgeleri, Gıda OSB, İnşaat Lojistik Alanları, Defence Hub, TEKNOSAB Data Center, Teknopark, Serbest Bölge ve finansman erişimini kolaylaştıracak 'KOBİ Diyalog' merkezinin kurulacağı duyuruldu.

Protokol konuşmalarında Vali Erol Ayyıldız kentin geleceğine yapılan bu yatırımın önemine dikkat çekerken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba mimar gözüyle projenin kentsel düzene kapı araladığını ve geleceğin vizyonunu yansıttığını vurguladı.

Projenin 'bugünün değil, geleceğin projesi' olduğunu söyleyen Biba, çalışmanın ortak akıl, istişare ve uzlaşının ürünü olduğuna dikkat çekti.

KOBİ'LERİN BAŞVURULARI BAŞLADI

Toplantı sonrasında ise kentin hafızasına kazınacak bu tarihi buluşma, somut adımlarla taçlandırıldı. Lansmanın hemen ardından 'TEKNOSAB KOBİ OSB'de Ben de Varım' sloganıyla ön talep süreci resmen başlatıldı ve firmaların dijital portal üzerinden başvuruları alınmaya başlandı.

Kamulaştırma süreçlerinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütüleceği, ilk teslimatların Aralık 2027'de yapılacağı ve projenin tamamının 4 yıl içinde tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Lansman sonrasında salondan ayrılan temsilcilerin ve kamuoyunun ortak kanaati; Merinos'ta gerçekleşen bu organizasyonun resmî bir tanıtımın çok ötesinde, Bursa'nın üretim, ticaret, çevre ve kentsel yaşam kalitesinde yeni bir dönemi başlatan tarihi bir milat olduğu yönündeydi.

BTSO seçimlerinde açık ara önde olan İbrahim Burkay, bu lansman ile KOBİ'lerin desteğini ve gönlünü kazanmasını bildi.

Görünen o ki, BTSO seçimlerinde şuana kadar izlenen süreç ve kulis bilgilerine göre İbrahim Burkay'ın yüzde 80 oranında önde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sağlıklı ve esen kalın: