Konya'da, yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karatay Lavanta Bahçesi'nde hasat başladı. Mor şölenin ardından toplanan lavantalar, işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülecek.

KONYA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olan Karatay Lavanta Bahçesi, bu yıl da Temmuz ayı boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı. Morun en güzel tonlarına bürünen bahçe; fotoğraf tutkunlarının, doğaseverlerin ve ziyaretçilerin uğrak noktası olurken, ziyaret döneminin sona ermesiyle birlikte hasat mesaisi başladı.

LAVANTALAR KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR

Hasat çalışmalarını yerinde takip eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Lavanta hasat aracının direksiyonuna geçen Başkan Kılca, bir süre hasat yaparak ekiplere eşlik etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle toplanan lavantalar, hasadın ardından işlenerek farklı ürünlerin hammaddesine dönüşüyor. Lavantalardan elde edilen yağ ve lavanta suyu; gazoz, dondurma, sabun, mum, krem, kolonya ve lavanta yağı başta olmak üzere birçok katma değerli ürünün üretiminde kullanılıyor.

KILCA: 500 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lavanta Bahçesi'nde ziyaretçilerle dolu güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, şimdi ise hasat döneminin başladığını ifade etti.

Başkan Kılca, 'Temmuz ayı başında lavanta festivalleriyle başlayan sürecimiz şimdi hasatla devam ediyor. Bu yıl Karatay Lavanta Bahçelerimizi 500 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. Konya'mızdan, ülkemizin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi burada ağırladık. Şimdi ise lavantalarımızı hasat ederek katma değere dönüştürme zamanı.' dedi.

'Lavantanın asıl hikâyesi hasattan sonra başlıyor' diyen Kılca, hasatla birlikte lavantaların yalnızca bahçelerde görsel bir güzellik olarak kalmadığını, işlenerek farklı ürünlere dönüştürüldüğünü ifade etti. Lavantaların gazozdan dondurmaya, sabundan kreme, deterjandan kozmetik ürünlerine kadar pek çok farklı alanda değerlendirildiğini belirten Kılca, böylece lavantanın üretime ve ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

Başkan Kılca, üretim sürecinde kadın kooperatiflerinin de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 'Lavantalarımız kadın kooperatifimiz tarafından işlenerek ürüne dönüştürülüyor. Böylece hem katma değer üretiyor hem de kadın istihdamına katkı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Hasat çalışmalarında görev alan belediye personeline teşekkür eden Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri'nin gelecek yıl da daha coşkulu festival ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacağını sözlerine ekledi.