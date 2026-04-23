Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin dijitalleşmesi kapsamında geliştirilen Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)'nin 26 Nisan 2026 itibarıyla etkin şekilde uygulamaya alınacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin daha etkin, şeffaf ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Bakanlık, 2021 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında hayata geçirilen Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS), 26 Nisan 2026 itibarıyla tam kapasiteyle devreye gireceğini bildirdi. Açıklamada, kooperatiflerin sisteme veri girişine ilişkin tanınan sürenin bu tarihte sona ereceği ve böylece KOOPBİS'in etkin biçimde kullanılmaya başlanacağı ifade edildi.

Yeni sistemle birlikte kooperatif ortaklarının, e-Devlet entegrasyonu sayesinde üyesi oldukları kooperatiflere ilişkin bilgilere kolayca erişebileceği belirtildi. Ayrıca ortakların, genel kurul öncesinde kooperatiflerin mali durumlarına dair daha şeffaf ve sağlıklı bilgi edinebileceği, bilgi edinme haklarını da daha etkin kullanabileceği vurgulandı.

Kooperatif yönetimleri açısından ise tüm ortak kayıtları, faaliyet raporları ve mali tabloların dijital ortamda tutulacağı, geçmiş işlemlerin izlenebileceği ve genel kurul süreçlerinin daha düzenli yürütülebileceği kaydedildi. Hazirun listelerinin de sistem üzerinden eksiksiz ve doğru şekilde oluşturulmasının mümkün olacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görev alanındaki kooperatiflerin de sisteme dahil edilmesiyle, Türkiye genelinde kooperatifçiliğe ilişkin daha sağlıklı verilerin elde edilebileceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, KOOPBİS ile birlikte kooperatifçilik alanında dijitalleşmenin artacağını, elde edilecek veriler doğrultusunda yeni politika ve desteklerin de geliştirilebileceğini ifade ederek uygulamanın ülkeye ve kooperatiflere hayırlı olmasını diledi.