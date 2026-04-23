İSTANBUL (İGFA) - ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve savaş, petrol fiyatları gibi altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın yatırımcıları, altının nereye gideceği konusunda merak ederken uzmanlardan konuyla ilgili tarihli yanıt geldi.

Ekonomi uzmanları, altın fiyatlarının savaşın seyrine göre bu süreçte değişkenlik göstereceğini ifade ederek, 'Altın bu yılın ikinci yarısı için büyük kazanç sağlayacak yatırım aracı olacak. Şuan 6800 lira olan gram altın, Temmuz sonu, Ağustos başı gibi 8500 liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Orta Doğu'daki savaş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, dünya ekonomisinden en güvenli yatırım aracı altın olarak kabul ediliyor. Dolar yatırımcılarının hayal kırıklığı yaşayacağı Temmuz-Ağustos ayı, altının rekorları kıracağı aylar olacak.' ifadelerini kullandılar.

Gram altın 6 bin 800 lira, çeyrek altın 11 bin 210 lira, Cumhuriyet altını ise 44 bin 800 liradan işlem görüyor.