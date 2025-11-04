Tarım ve Orman Bakanlığı, SAT1 serotipi Şap Hastalığı'na karşı yoğun mücadelede salgını kontrol altına aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada aşılama oranının yüzde 92'ye ulaştığı kaydedilirken, asılsız iddialara yönelik adli işlem başlatıldığı açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde görülen SAT1 serotipi Şap Hastalığı ile mücadelesini planlı ve bilimsel yöntemlerle sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla detayları paylaştı.

Yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleriyle hastalığın yayılımı büyük ölçüde sınırlandırıldığının altı çizilen açıklamada, aşılama oranının yüzde 92'ye ulaştığı, tüm büyükbaş hayvanlar ilk tur aşılamadan geçtiğini, ikinci tur kampanyanın başladığı duyuruldu.

Sahadan düzenli numune alınarak virüsün genetik yapısı takip edildiği belirtilen açıklamada, sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiği yönündeki gerçek dışı paylaşımlara karşı adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Acil Eylem Planı'na yönelik İl/ilçe müdürlüklerinin yanı sıra laboratuvarlar ve saha ekipleri koordineli çalışıldığı belirtilirken, veteriner sağlık personeli, denetim, aşılama ve numune alma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, hayvan sağlığı ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirleri aldığını vurgulayarak, düzenli bilgilendirmelerin devam edeceğini bildirdi.