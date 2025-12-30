Konya Büyükşehir Belediyespor'un tamamı altyapıdan yetişen gençlerin oluşturduğu judo takımı, büyüklerle ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Judo Süper Lig müsabakalarını 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Spor Toto Erkekler Judo Süper Lig müsabakaları, Türkiye Judo Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ankara'daki Judo Federasyonu Tesisleri'nde 4 grup halinde düzenlenen organizasyona 14 kulüpten toplam 113 erkek sporcu katılım sağladı. B Grubunda yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor'un tamamı altyapıdan yetişen gençlerin oluşturduğu judo takımı organizasyonda ilk kez büyüklerle mindere çıktı.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Büyükşehirli sporcular, ortaya koyduğu mücadeleyle organizasyonun en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Müsabakalar sonucunda ligi üçüncü sırada tamamlayarak büyük başarıya imza atan sarı-siyahlılar, kulüp tarihinde de bir ilki gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı bu başarısıyla kulübe ilk Erkekler Süper Lig Kupası kazandırmayı başardı.

Sporcular hem bireysel performanslarıyla hem de takım disiplinleriyle dikkat çekerken, müsabakalar seyircilerden de yoğun ilgi gördü.

Ankara'da düzenlenen Büyük Kadınlar Süper Lig müsabakalarında da mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligi 2. sırada tamamlayarak bu kategoride de önemli bir başarıya imza attı. Genç ve Ümit takım sporcularından oluşan Büyükşehir, 16 Süper Lig takımı arasından finale yükselme başarısı gösterdi.

Sarı-siyahlılar bu başarısıyla, 2026 yılında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şehrimizi ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Öte yandan Spor Toto Ümitler Mix Ligi'nde 3., Spor Toto Süper Lig Kadınlarda 2. ve Spor Toto Süper Lig Erkeklerde de 3. olan Büyükşehir Belediyespor, bu başarıyı elde eden tek kulüp olarak da tarihe geçti.

