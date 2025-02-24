Konya Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Ankara’da düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. 52 ilden 700’ün üstünde sporcunun katıldığı turnuvada 17 sporcuyla mücadele eden Büyükşehir’in sporcuları; 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.KONYA (İGFA) - Gençler Türkiye Judo Şampiyonası 22-23 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun Ankara'daki spor tesislerinde 52 ilden 318 erkek ve 386 bayan olmak üzere toplam 704 genç sporcu madalya mücadelesi verdi. Konya Büyükşehir Belediyespor’un, eski milli sporcu Adnan Özmen’in adına düzenlenen şampiyonada kulübün judo branşındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, iki gün süren ve birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada 17 sporcuyla mücadele etti. Büyükşehir’in sporcuları; 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada; 57 kiloda Elif Ağar, 73 kiloda Abdullah Turgutlu, 63 kiloda Sinem Oruç altın madalya kazanırken, 60 kiloda Yusuf Can Uzun, 78 kiloda Kevser Dilbirliği gümüş, 52 kiloda Şeyma Yıldırım ile 100 kiloda Mehmet Kısa da bronz madalya kazanan isimler oldu.