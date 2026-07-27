Gebze, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Uluslararası Gebze Grand Prix, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne olurken, organizasyon boyunca tatamiye çıkan sporcular centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile spor camiasının temsilcileri, antrenörler, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükgöz Sporcuları Tebrik Etti

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin uluslararası bir spor organizasyonunu daha başarıyla tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Büyükgöz, 'Gebze'miz, uluslararası bir spor organizasyonuna daha başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Uluslararası Gebze Grand Prix'de mücadele eden tüm sporcularımızı azimleri, disiplinleri ve ortaya koydukları centilmence mücadele için kutluyorum.' dedi.

Başkan Büyükgöz ayrıca; Gebze'nin sporda yükselen marka değerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirterek, 'Sporcu Kent Gebze vizyonuyla; çocuklarımızın ve gençlerimizin spora erişimini artıran, spor kültürünü güçlendiren ve uluslararası organizasyonlarla şehrimizi buluşturan yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kaymakam Özyiğit'ten Tebrik

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, farklı ülkelerden sporcuları Gebze'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaymakam Özyiğit, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonun dostluk, kardeşlik ve spor kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Spor Merkezi Hedefi

Uluslararası Gebze Grand Prix, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, farklı ülkelerden gelen sporcuların dostluk ve centilmenlik içerisinde mücadele ettiği organizasyon, Gebze'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli merkezlerden biri olma hedefini de güçlendirdi.