Bursa Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası, heyecan dolu yarışların ardından sona erdi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası, iki gün süren yarışların ardından tamamlandı. Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Makedonya, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya, İzlanda, Kazakistan, Hırvatistan ve Belçika'dan toplam 100'ün üzerinde sporcu etkinliğe katıldı. 42. Uluslararası Uludağ Kayak Federasyonu (FIS) Çocuk Kupası’nda piste çıkan genç sporcular, Alp Disiplini’nde yarışlar gerçekleşti. Yarışlarda başarılı olan sporcular madalya sevinci yaşadı. U-14 ve U-16 kategorilerinde düzenlenen yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Çocukların kayak sporuna ilgi duymasının önemine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bursa ve Uludağ için son derece önemli bir organizasyonu geride bıraktık. Türkiye, gerek ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla gerekse de yetiştirdiği sporcular ile kayak sporcunda ciddi bir ilerleme kaydetti. Ben inanıyorum ki ilerleyen süreçte Dünya şampiyonluklarında ve olimpiyatlarda boy gösterecek sporcularımız olacaktır. 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası’nda yarışan genç sporcularımızın ortaya koydukları performans bu düşünceye olan inancımı daha da arttırdı. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.